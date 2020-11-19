АПК Липецкой области наращивает объемы производства

Продовольственную безопасность Липецкой области обеспечивают почти 60 тыс. человек, занятых в сельскохозяйственном производстве, а также 27 тыс. специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности региона. Аграрии полностью обеспечивают продуктами питания липчан, при этом 3,7 млн тонн продукции АПК вывозится за пределы Липецкой области, в том числе 1,1 млн тонн экспортируется. Индекс производства сельхозпродукции в 2020-м по сравнению с прошлым годом составит 107% (по сельскохозяйственным организациям – 110%).

Такие цифры прозвучали на заседании в администрации региона, которое провел с представителями управления сельского хозяйства Липецкой области, органов местного самоуправления и ведущих компаний агропромышленного комплекса руководитель региона Игорь Артамонов. В ходе работы отмечалось, что предприятия АПК региона постоянно наращивают экспортный потенциал. Сельхозпроизводители применяют абсолютно новые технологии, что позволяет повысить качество продукции и быть востребованными на мировых рынках.

В России липецкие аграрии занимают первое место по производству овощей в зимних теплицах, нерафинированного льняного масла, замороженного картофеля, детского питания из овощей и фруктов. Липецкая область лидирует в РФ по вводу площадей теплиц пятого поколения. Сегодня стоит задача довести их площадь до 300 гектаров с годовым объемом производства овощной продукции 220 тыс. тонн. Вторые в стране наши переработчики по производству сахара-песка, дрожжей, нерафинированного рапсового масла и мясной продукции для детского питания.

По надоям молока на одну фуражную корову, а это 8300 килограммов, липецкие животноводы занимают третье место в РФ. Также Липецкая область входит в пятерку лидеров-регионов по производству свиней на убой. В 2020-м запланированный результат составляет 378 тыс. тонн мяса скота и птицы на убой с ростом 103% к прошлому году, а в перспективе – довести производство до 500 тыс. тонн в год.

В числе главных задач, стоящих перед липецкими аграриями, и развитие садоводства. Сейчас площадь плодово-ягодных насаждений в Липецкой области составляет 7,5 тыс. гектаров (без ЛПХ). Валовой сбор плодов и ягод в нынешнем году – 75 тыс. тонн в хозяйствах всех категорий.

«Агропромышленный комплекс Липецкой области является одним из локомотивов развития экономики региона, – сказал, подводя итоги работы, глава области Игорь Артамонов. – В основе успеха – внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий, лучшего отечественного и зарубежного опыта, применение высокопроизводительной техники и современного оборудования».