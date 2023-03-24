Высокотехнологичное медицинское оборудование – тренажерный комплекс «Локомат» появился в этом году в отделении реабилитации Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1. Роботизированный ортопедический тренажер помогает в комплексном восстановлении пациентов. Его используют в комбинации с беговой дорожкой. Устройство включает в работу мышцы, которые находились без движения длительное время, и позволяет телу «вспомнить» утраченные двигательные функции. Кроме того, при занятиях на «Локомате» улучшается кровообращение во всем организме, повышается общий мышечный тонус, а эмоциональный эффект от ощущения движения дает высокую мотивацию к лечению. При этом двигательная активность пациента легко контролируется и координируется.

На комплексе «Локомат» могут тренироваться все пациенты с частично или полностью утраченными навыками ходьбы, независимо от причины нарушения. Наиболее эффективны занятия на «Локомате» при церебральным параличе, спастической диплегии после ортопедо-хирургического лечения. Занятия назначает врач-реабилитолог согласно медицинским показаниям.

Аппарат «Локомат» приобретен в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» на условиях софинансирования за счет средств консолидированного бюджета. «В Липецкой области на новый качественный уровень выходят первичная медико-санитарная помощь, профилактика социально значимых заболеваний, высокотехнологичная медицина. А теперь мы видим, что и реабилитация после серьезных заболеваний и травм проводится на современном и эффективном оборудовании. Мы продолжим развивать здравоохранение в регионе, чтобы липчанам в родном регионе были доступны медицинские услуги такие же, как в ведущих клиниках страны», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.