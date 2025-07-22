Аппараты вентиляции лёгких с искусственным интеллектом закупили для Центра кардиохирургии в Липецке

71-летнего липчанина со сложной анатомией сосудов сердца спасли кардиохирурги Липецкой областной клинической больницы (ЛОКБ). Несмотря на то, что мужчина активно занимался спортом и вёл здоровый образ жизни, при обследовании у него обнаружили мерцательную аритмию и тромб в левом предсердии. Сначала доктора несколько месяцев растворяли препаратами блуждающий сгусток крови, затем назначили операцию.

Индивидуальная особенность заключается в том, что у пациента расширен левый желудочек. За счёт этого смещены все камеры сердца, аорта и лёгочная артерия. В таких случаях операция проводится под контролем сразу двух установок: УЗИ и рентген-аппаратов. Криоаблацию выполнял заместитель главврача по сердечно-сосудистой хирургии больницы Антон Андреев.

«С помощью воздействия холодом мы устранили триггер, который вызывает мерцательную аритмию и восстановили синусовый ритм. Через два часа после операции пациент сможет есть. Единственное ограничение – физические нагрузки в первые недели после вмешательства», – поясняет доктор. Мужчину уже выписали. Показатели его сердца будут отслеживать с помощью холтера в течение года: на 1-м, 3-м, 6-м и 12-м месяце после криоаблации.

«Это не просто очередная история спасения – таких у наших кардиохирургов сотни. Но мы хотим, чтобы были тысячи. Для этого создаём Центр кардиохирургии на базе областной больницы», – заявил в своём тг-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Под Центр переоборудуют седьмой этаж ЛОКБ. В нём будут реанимационный блок и две операционных. Первая – для вмешательств на «открытом» сердце. Для неё закупаются многофункциональный операционный стол, аппарат искусственного кровообращения, который во время операции замещает функцию сердца, и наркозная станция, контролирующая все жизненно важные функции организма. Аппарат реинфузии поможет снизить потерю крови и обойтись без донорской. Для механической поддержки кровообращения в послеоперационном периоде при недостаточной работе сердца приобрели ЭКМО – экстракорпоральная мембранная оксигенация.

Во вторую операционную – аритмологическую – переедет оборудование, которое закупалось для РЧА и криоаблаций ранее. Специалисты по тахиаритмиям будут делить её с врачами, которые специализируются на лечении брадиаритмий – урежённого ритма сердца. Доктора продолжат работу по установке кардиостимуляторов: в ЛОКБ их имплантируют в среднем 200 пациентам в год.

Центр кардиохирургии получит реанимационную открытого типа с автоматически раздвигающимися стеклянными – первую в регионе. Она будет включать два блока по три места. На сестринском посту установят Центральную мониторинговую станцию, которая будет следить за всеми показателями пациентов: пульсом, давлением, ЭКГ. Данные доктора будут получать в своих смартфонах. Аппараты вентиляции лёгких с искусственным интеллектом будут подстраиваться под дыхание пациента и автоматически регулировать подачу кислорода. Для дополнительного контроля за больными установят видеокамеры.

«Кровати будут многофункциональными. Смогут переводить пациента в вертикальное положение. Это особенно важно после сложных кардиохирургических операций, поскольку позволяет пациенту быстрее восстановить способность самостоятельно передвигаться», – отмечает заместитель главного врача по анестезиологии и реанимации ЛОКБ Георгий Плотников.

«Хочу, чтобы липчане знали: помощь будет рядом, дома. За сотни километров ехать не нужно. Подведёт сердце – не подведут наши доктора. Им в помощь – самое современное оборудование», – подытожил глава области.