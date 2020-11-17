Аптечный пункт во Вторых Тербунах возобновит работу

Управление здравоохранения Липецкой области решило проблему, связанную с закрытием аптечного пункта сети «Липецкфармация» во Вторых Тербунах. Свою деятельность аптека приостановила несколько месяцев назад в связи с тем, что работавший в ней фармацевт вышел на пенсию.

Для обеспечения местных жителей лекарствами в региональном управлении здравоохранения было принято решение открыть аптечный пункт на базе отделения общей врачебной практики. В настоящее время завершается процедура получения лицензии Тербунской районной больницей. Отпуск медикаментов во Вторых Тербунах возобновится с 19 ноября. Обслуживать покупателей будет сотрудник медучреждения.