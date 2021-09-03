Прокуратура Липецкой области обратилась в арбитражный суд с заявлением к администрации сельского поселения Новополянский сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области о признании незаконным бездействия, выразившегося в непринятии мер по созданию координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования, и обязании принять соответствующий правовой акт.

В мае 2021 года прокуратурой проведена проверка администрации сельского поселения Новополянский сельсовет на предмет соблюдения законодательства в области развития малого и среднего предпринимательства. В ходе проверки установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» на территории муниципального образования не созданы координационные или совещательные органа в области развития малого и среднего предпринимательства, а также не принят правовой акт, регламентирующий порядок создания такого органа.

При этом на территории муниципалитета зарегистрировано 8 юридических лиц. Указанное бездействие администрации сельского поселения нарушает права и законные интересы неограниченного круга лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства, лишенных возможности реализовать в установленном законом порядке свое право на участие в деятельности таких органов, на получение от органов местного самоуправления предусмотренной законом поддержки и содействия развитию.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, вынес решение признать незаконным бездействие администрации сельского поселения Новополянский сельсовет Чаплыгинского муниципального района Липецкой области и обязать ее разработать правовой акт о создании координационного или совещательного органа в области развити