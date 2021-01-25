В январе прошлого года администрация города обратилась в арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к АО «Центральный универмаг» о признании установленных металлоконструкций со стороны улицы Интернациональная самовольной постройкой и ее демонтаже. Основанием для обращения в суд послужило поступившее от Инспекции государственного строительного надзора Липецкой области уведомление о выявлении незаконной пристройки.

Также в 2020 году региональный Госстройнадзор через суд привлек АО «Центральный универмаг» к наказанию за административное правонарушение – за строительство без разрешения представителей ЦУМа обязали выплатить штраф в размере 500 000 рублей.

Как известно, после этого ответчик в добровольном порядке демонтировал металлические конструкции и исполнил требования администрации города. В результате суд принял решение об отказе в удовлетворении иска в связи с добровольным проведением демонтажа, сообщает пресс-служба мэрии.