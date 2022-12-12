В апреле 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Липецкий кузнечный завод» с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

Определением суда, резолютивная часть которого оглашена 9 июня 2021 года, в ООО «Липецкий кузнечный завод» введена процедура банкротства – наблюдение.

Летом 2022 года на собрании кредиторов ООО «Липецкий кузнечный завод» принято решение о заключении мирового соглашения с обществом-должником. Предметом мирового соглашения стала рассрочка погашения задолженности (долг перед кредиторами на момент заключения мирового соглашения составляет 104,3 млн. рублей) на 3 года в соответствии с разработанным графиком. В свою очередь кредиторы освобождают должника от уплаты процентов на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением. В рамках дела о банкротстве временный управляющий обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением об утверждении данного соглашения.

Изучив представленные материалы, суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Липецкий кузнечный завод».