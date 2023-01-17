В июле 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-СТРОЙ-М» с заявлением о признании общества с ограниченной ответственностью «Завод Стальнофф» несостоятельным (банкротом).

Решением суда от 6 апреля 2022 года ООО «Завод Стальнофф» признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

В декабре 2022 года на собрании кредиторов принято решение о заключении мирового соглашения с обществом-должником, согласно которому ООО «Металл-48» принимает на себя обязательства по погашению за должника всех (требований кредиторов в полном объеме. Предметом мирового соглашения стала рассрочка погашения задолженности (долг перед кредиторами на момент заключения мирового соглашения составляет 44,3 млн рублей) на 5 лет в соответствии с разработанным графиком. В свою очередь кредиторы освобождают должника от уплаты процентов на сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих погашению в соответствии с мировым соглашением. В рамках дела о банкротстве конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением об утверждении данного соглашения.

Изучив представленные материалы, суд утвердил мировое соглашение и прекратил производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Завод Стальнофф».