В июле 2021 года Игорь Ефремов (истец) обратился в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Липецкая трубная компания «Свободный сокол» (ответчик) о признании недействительным решения очередного общего собрания участников ООО «ЛТК «Свободный Сокол», оформленного протоколом от 23.07.2021 г.

Как указано в исковом заявлении, по результатам проведения данного собрания было принято решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Антона Бабуцидзе и назначении на эту должность Виктора Лебедева. Его кандидатура была предложена кипрской компанией «Fadox Trading Limited», у которой 60% в уставном капитале общества. Истец считает, что участие представителя кипрской компании на внеочередном собрании и голосование по вопросам повестки дня в отсутствие кворума и предусмотренных законом полномочий у лица, выступающего от имени кипрской компании, привело к принятию недействительного решения. По утверждению истца, к управлению обществом допущено лицо, которое не имеет опыта работы на руководящей должности такого рода предприятия, чья деятельность может причинить значительный ущерб организации и привести к необратимым последствиям вплоть до банкротства общества.

Одновременно с подачей искового заявления от истца в адрес суда поступило заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области вносить какие-либо изменения в ЕГРЮЛ, основанные на решениях внеочередного общего собрания участников ООО «ЛТК «Свободный сокол» от 23.07.2021 г. Арбитражный суд удовлетворил данное заявление.

В судебном заседании 13.10.2021 г. истец заявил об отказе от исковых требований и отмене обеспечительных мер. Суд принял отказ И.В. Ефремова от заявленных требований, прекратил производство по делу и отменил обеспечительные меры.