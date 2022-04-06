Арбитражный суд вынес определение о прекращении производства по заявлению МИФНС России №6 по Липецкой области к ЗАО МПК «Златояр» о признании несостоятельным (банкротом).

Напомним, в январе 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась Федеральная налоговая служба России в лице Межрайонной ИФНС России №6 по Липецкой области с заявлением о признании закрытого акционерного общества Мясоперерабатывающий Комплекс «Златояр» несостоятельным (банкротом).

Как было указано в заявлении, у должника имеется задолженность по обязательным платежам в бюджет в сумме 490,8 тысяч рублей. Арбитражный суд определил принять заявление о признании ЗАО МПК «Златояр» несостоятельным (банкротом) к рассмотрению.

В силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве», а также статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный суд прекращает производство по делу о банкротстве в случае отсутствия средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве, в том числе расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему.

В материалах дела отсутствуют подтверждения наличия у должника — ЗАО МПК «Златояр» достаточных средств и имущества для финансирования процедуры банкротства. В ходе рассмотрения дела от уполномоченного органа поступило ходатайство о невозможности финансирования процедуры банкротства.

При таких обстоятельствах, суд, исходя из вышеназванных норм, пришел к выводу о необходимости прекращения производства по заявлению о признании ЗАО МПК «Златояр» несостоятельным (банкротом).