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В феврале 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Эксперт» с заявлением о признании акционерного общества «Липецкое торгово-промышленное объединение» несостоятельным (банкротом).

Определением суда, резолютивная часть которого оглашена 29 марта 2021 года, в акционерном обществе «Липецкое торгово-промышленное объединение» введена процедура банкротства – наблюдение.

В судебном заседании 27 октября 2021 года временный управляющий Волобуев А.Г. представил отчет и заявил ходатайство о признании должника банкротом и введении в отношении него конкурсного производства. Согласно отчету временного управляющего общая сумма кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов на дату проведения первого собрания кредиторов, составила 68,5 млрд. рублей.

Рассмотрев материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, суд определил признать акционерное общество «Липецкое торгово-промышленное объединение» несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Волобуев Анатолий Георгиевич, являющийся членом союза арбитражных управляющих «Саморегулируемая организация «Северная Столица».

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 апреля 2022 года.