В конце 2017 года общество с ограниченной ответственностью «Спецстройдоставка» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании открытого акционерного общества «Елецкое дорожно-строительное управление №3» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились порядка семидесяти кредиторов.

Определением суда от 10 мая 2018 года в ОАО «ЕДСУ №3» введена процедура банкротства – наблюдение. Определением суда, резолютивная часть которого оглашена 12 сентября 2019 года, в ОАО «ЕДСУ-3» введена процедура банкротства – внешнее управление.

В судебном заседании 25 января 2021 года суд решил прекратить процедуру внешнего управления в ОАО «Елецкое дорожно-строительное управление №3», признать его несостоятельным (банкротом) и открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Тимошенко Андрей Игоревич, являющийся членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «РАЗВИТИЕ».

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 21 июля 2021 года.