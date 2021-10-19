В августе 2019 года в Арбитражный суд Липецкой области поступило заявление ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №6 по Липецкой области о признании общества с ограниченной ответственностью «Грин Легион», учредителями которого являются GREEN LEGION CONSTRUCTION LIMITED (республика Кипр) и Олеся Захарова, несостоятельным (банкротом).

Позднее к процедуре банкротства присоединилось общество с ограниченной ответственностью «СУ – 5 Трест «Липецкстрой» в лице конкурсного управляющего Щенникова О.Е. Как указано в заявлении, у ООО «Грин Легион» имеется задолженность перед ООО «СУ-5 Трест «Липецкстрой» в размере 1,3 млн. рублей.

В судебном заседании 18 октября 2021 года Арбитражный суд Липецкой области определил признать ООО «Грин Легион» несостоятельным (банкротом) и открыть в обществе с ограниченной ответственностью процедуру банкротства – конкурсное производство сроком на 4 месяца. Конкурсным управляющим утвержден Ф.А. Киселев, являющийся членом саморегулируемой межрегиональной общественной организации «Ассоциация антикризисных управляющих».