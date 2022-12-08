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В октябре 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратился кредитор с заявлением о признании акционерного общества «Свой дом» несостоятельным (банкротом).

Из заявления следует, что заявитель заключил договор цессии с АО «Газпром газораспределение Липецк», согласно которому акционерное общество уступает ему право требования задолженности АО «Свой дом» в сумме 314 тыс. рублей.

Позднее от ООО Завод металлических конструкций «Метстройальянс» поступило заявление о вступлении в дело о банкротстве. Как указано в заявлении, у АО «Свой дом» имеется задолженность перед заявителем по договору поставки в размере 3,8 млн. рублей.

Строительная компания АО «Свой дом» в данный момент находится в стадии ликвидации. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление и внешнее управление – при банкротстве ликвидируемого должника не применяются.

Арбитражный суд Липецкой области признал АО «Свой дом» несостоятельным (банкротом) в упрощенном порядке (ликвидируемый должник). В отношении предприятия введена процедура конкурсного производства сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим утвержден С.А. Строганов, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 24 мая 2023 года.