Арбитражный суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о продлении срока конкурсного производства в МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка на шесть месяцев в связи с тем, что в настоящий момент не сформирована конкурсная масса должника, имущество не реализовано, не рассмотрены требования о признании сделок недействительными, не рассмотрены заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, не осуществлены расчеты с кредиторами. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначено на 11 мая 2022 года.

Напомним, в феврале 2018 года ИФНС России по Правобережному району г. Липецка обратилась в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании муниципального унитарного предприятия «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка несостоятельным (банкротом).

Определением суда от 24 октября 2019 года в МУП «АДС городского хозяйства» г. Липецка введена процедура банкротства – наблюдение. В судебном заседании 18 ноября 2020 года, рассмотрев отчет временного управляющего о результатах проведения наблюдения, суд решил признать МУП «Аварийно-диспетчерская служба городского хозяйства» г. Липецка несостоятельным (банкротом) и открыть процедуру банкротства – конкурсное производство сроком на 6 месяцев. Конкурсным управляющим утвержден Гаркавенко Сергей Владимирович, член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих». В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 27,2 млн. рублей.