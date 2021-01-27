В сентябре 2018 года в арбитражный суд от общества с ограниченной ответственностью «Центр фасадных технологий» поступило заявление о признании ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились порядка 50 кредиторов.

30 января 2019 года Арбитражный суд Липецкой области решил признать ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» несостоятельным (банкротом) и открыть в обществе с ограниченной ответственностью процедуру банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Ефимов К.В., являющийся членом Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В конце января 2021 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» на шесть месяцев в связи с тем, что в настоящий момент не завершены мероприятия по реализации имущества должника, взысканию дебиторской задолженности, не произведены расчеты с кредиторами. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего в части, продлил срок конкурсного производства на пять месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в ООО «СУ-5 трест «Липецкстрой-М» назначено на 24 июня 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда Липецкой области.