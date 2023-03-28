В феврале 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Строим Дом» с заявлением о признании снабженческо-сбытового обслуживающего сельскохозяйственного потребительского кооператива «Липецкие овощи» несостоятельным (банкротом).

Как указано в заявлении, у ССОСПК «Липецкие овощи» перед заявителем имеется задолженность по договору на изготовление бытовой скважины в размере 315 тысяч рублей. Позднее к процедуре банкротства присоединились еще несколько кредиторов. В настоящее время в реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму более 17 млн рублей.

Решением от 12 апреля 2022 года ССОСПК «Липецкие овощи» признано банкротом в упрощенном порядке, в отношении него введена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим должника утвержден арбитражный управляющий Сергей Строганов, являющийся членом ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа».

В марте 2023 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в ССОСПК «Липецкие овощи» на шесть месяцев в связи с тем, что в настоящий момент выполнены не все мероприятия процедуры конкурсного производства, не проведена реализация конкурсной массы должника, не произведены расчеты с кредиторами. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство и продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в ССОСПК «Липецкие овощи» назначено на 20 сентября 2023 года.