Общество с ограниченной ответственностью «Рошен» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к акционерному обществу Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» о взыскании денежных средств в размере 892,8 млн рублей.

Как указано в исковом заявлении, между ООО «Рошен» и АО ЛКФ «Рошен» в период с марта 2014 года по январь 2019 года заключены договоры займа. Заемщиком денежные средства возвращены займодавцу частично.

В январе 2022 года в адрес АО ЛКФ «Рошен» направлена претензия с требованием оплатить сумму задолженности. Однако ответчик долг не погасил, в связи с чем истец обратился в суд. Общая сумма долга по заключенным договорам займа на момент подачи искового заявления составляет 892,8 млн рублей.

Суд принял исковое заявление к рассмотрению и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится 14 февраля 2023 года.