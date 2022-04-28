Читайте нас в

В апреле 2021 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилось публичное акционерное общество Банк «ЗЕНИТ» с заявлением о признании открытого акционерного общества «УАЗ-Автотехцентр» несостоятельным (банкротом).

Как указано в заявлении, ОАО «УАЗ-Автотехцентр» выступило поручителем по кредитным договорам ПАО Банк «Зенит» с ООО «Джапавто», ООО «Липецкий завод малых коммунальных машин» и ООО «Липецк УАЗ Л». Обязательства по данным договорам не были исполнены.

В своем заявлении ПАО Банк «Зенит» просил включить в третью очередь реестра требований кредиторов ОАО «УАЗ-Автотехцентр» требования в сумме 144,9 млн. рублей. В ходе судебного разбирательства истец заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований до 141,3 млн. рублей.

Определением арбитражного суда в ОАО «УАЗ-Автотехцентр» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на пять месяцев. Временным управляющим утвержден Филатов Анатолий Юрьевич, являющийся членом Ассоциации СОАУ «Меркурий».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 21 сентября 2022 года.