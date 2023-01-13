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В октябре 2022 года в Арбитражный суд Липецкой области обратилась управляющая компания ООО «НАШ ДОМ — ЛИПЕЦК» с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом).

Как указано в заявлении, общая сумма задолженности ООО «НАШ ДОМ — ЛИПЕЦК» перед кредиторами составляет 49,5 млн рублей. В настоящее время должник не имеет возможности удовлетворить требования кредиторов.

Определением арбитражного суда в ООО «НАШ ДОМ — ЛИПЕЦК» введена процедура банкротства – наблюдение сроком на шесть месяцев. Временным управляющим утвержден Сергей Фурсов, являющийся членом ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего назначено на 31 мая 2023 года.