В Арбитражный суд обратился ОМВД России по Усманскому району Липецкой области с заявлением к индивидуальному предпринимателю о привлечении к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как указано в заявлении, в сентябре 2021 года ТРЦ «Усмань» в г. Усмани выявлен факт противоправной деятельности индивидуального предпринимателя, выразившийся в реализации накладок (чехлов) на телефон с логотипом товарного знака «iPhone» с признаками контрафактности, без разрешения правообладателя, т.е. совершено правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров). Сотрудниками полиции указанный товар изъят и направлен на экспертизу, в результате которой подтвердилась его контрафактность.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.10 КоАП РФ. Учитывая, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, относится к категории субъектов малого и среднего предпринимательства и совершило подобное правонарушение впервые, суд назначил ему наказание в виде предупреждения. Изъятые у индивидуального предпринимателя предметы административного правонарушения будут направлены для уничтожения.