В арбитражный суд обратилось Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Фирма Рубикон» о признании отсутствующим зарегистрированного права собственности на площадку для парковки автотранспорта, расположенную у ТД «Ноябрьский».

Как указано в заявлении, между УИЗО Липецкой области и ООО «Фирма Рубикон» заключен договор аренды земельного участка, занимаемого площадкой для парковки автотранспорта. Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма Рубикон» зарегистрировано право собственности на площадку для парковки (как на недвижимое имущество).

Однако Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области сочло, что данная площадка не является объектом недвижимости, а скорее просто элементом благоустройства территории. Если объект, право на которое в ЕГРН зарегистрировано как на недвижимость, фактически не обладает соответствующими признаками недвижимой вещи, то факт государственной регистрации права собственности на такое имущество нарушает права собственника земельного участка, поскольку значительно ограничивает возможность реализации им имеющихся у него правомочий. В связи с этим УИЗО Липецкой области обратилось в суд с исковым заявлением о признании отсутствующим права собственности общества с ограниченной ответственностью «Фирма Рубикон» на площадку для парковки автотранспорта и исключении из Единого государственного реестра недвижимости записи об объекте.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела судебной экспертизы, вынес решение об удовлетворении исковых требований. На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.