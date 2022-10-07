Управление дорог и транспорта Липецкой области обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к открытому акционерному обществу «Липецкие автобусные линии» о взыскании 2,6 млн. рублей, из них: 2,54 млн. рублей, предоставленных в виде субсидий из областного бюджета, и 46,6 тыс. рублей пени.

Законом Липецкой области от 17 декабря 2019 года № 318-ОЗ определены категории получателей субсидий из областного бюджета на возмещение перевозчикам недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам.

ОАО «Липецкие автобусные линии» включено в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок. В 2020 году между Управлением дорог и транспорта Липецкой области и ОАО «Липецкие автобусные линии» заключено соглашение о предоставлении из областного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг.

В период с февраля по май 2021 года истцом проведена проверка соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления. При проведении проверки выявлено завышение фактических затрат, включенных в себестоимость субсидируемых перевозок за 1 полугодие 2020 года, на 2,54 млн. рублей.

Управлением дорог и транспорта Липецкой области направлено обращение в ОАО «Липецкие автобусные линии» о предоставлении пояснений по акту проверки. Пояснения представлены ответчиком, однако документально подтвержденных обоснований по завышению размера недополученных доходов не представлено.

В порядке досудебного урегулирования спора Управлением в адрес ответчика направлено требование о возврате денежных средств, однако требование ответчиком не исполнено, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении исковых требований Управления дорог и транспорта Липецкой области. На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.