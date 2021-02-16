Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» (входит в группу компаний СУ-5) и обязании конкурсного управляющего представить суду доказательства внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

Напомним, заявление о признании компании банкротом поступило от самого ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» в сентябре 2018 года.

В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 4,4 млн. рублей. Определением суда от 28 марта 2019 года в ООО «АТП №5-М» введена процедура банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Фурсов Сергей Викторович, являющийся членом саморегулируемой организации – ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». В ходе конкурсного производства требования кредиторов погашены в сумме 2,8 млн. рублей.