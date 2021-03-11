Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» и обязании конкурсного управляющего представить суду доказательства внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

Напомним, в 2012 году ООО «Липецкая трубная компания» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ОАО «Липецкий металлургический завод «Свободный Сокол» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились еще более 80 кредиторов. В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 5,6 млрд. рублей.

В мае 2012 года в ОАО «ЛМЗ «Свободный Сокол» была введена процедура банкротства – конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось. В ходе конкурсного производства произведено погашение требований кредиторов в размере 785,4 млн. рублей.