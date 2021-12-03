Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в обществе с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» и обязании конкурсного управляющего представить сведения о закрытии расчетного счета должника.

Напомним, в 2016 году ПАО «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «ЛЗГТ» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились еще 7 кредиторов. Общий размер требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 1,1 млрд. рублей.

В ноябре 2018 года в ООО «ЛЗГТ» введена процедура банкротства – конкурсное производство, которое затем неоднократно продлевалось. В ходе конкурсного производства произведено погашение требований кредиторов, а также текущих платежей в размере 231,8 млн. рублей.

В ноябре 2021 года от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Липецкий завод гусеничных тягачей» поступило ходатайство о завершении конкурсного производства, поскольку все мероприятия конкурсного производства, предусмотренные законом, завершены, все имущество реализовано, требования кредиторов соразмерно удовлетворены, а реестр текущих платежей должника полностью погашен. В судебном заседании 2 декабря 2021 года суд рассмотрел данное ходатайство и вынес определение о завершении конкурсного производства в ООО «ЛЗГТ».