В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное учреждение «Управление главного смотрителя г. Липецка» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Стройотдел» об обязании устранить недостатки работ, выполненных по муниципальному контракту.

Как указано в исковом заявлении, между МУ «УГС г. Липецка» и ООО «Стройотдел» заключен муниципальный контракт от 03.04.2017 г. на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги улицы Советской (от пл. Победы до пл. Театральная), улицы имени В.В. Терешковой (от пл. Победы до ул. Космонавтов), кольцевого движения улица Металлургов – улица Краснозаводская в г. Липецке. Работы, предусмотренные муниципальным контрактом, были выполнены подрядчиком и оплачены МУ «УГС г. Липецка».

В настоящее время автомобильная дорога по ул. Советской находится на гарантийном обслуживании. В ходе проведения мониторинга гарантийного участка (в том числе по обращениям граждан) выявлено подтопление многоквартирного жилого дома № 69 по ул. Советской в г. Липецке, о чем составлен соответствующий акт.

Подрядчику направлена досудебная претензия, однако к устранению выявленных недостатков ответчик не приступил, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об обязании в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу устранить недостатки выполненных работ, а именно: устранить подтопление многоквартирного жилого дома № 69 по ул. Советской в г. Липецке путем устройства водоотводного лотка по границе подъезда (бетонной плиты входной группы) с выпуском дождевых вод на проезжую часть.