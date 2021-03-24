В арбитражный суд обратилось акционерное общество «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» с заявлением к Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области о признании незаконными ее решений о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения №9-р от 29.03.2017 г.

Кондитерскую фабрику ранее привлекли к ответственности за совершение налогового правонарушения, согласно которому АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» предложено уплатить недоимку по налогу па добавленную стоимость в размере 28,7 млн. рублей за 2014 год, пени в размере 8,3 млн. рублей, а также санкции по п. 3 cт. 122 НК РФ в виде штрафа в размере 11,5 млн. рублей.

В ходе судебного заседания, состоявшегося 24 марта 2021 года, представители сторон в прениях озвучили суду свои окончательные позиции, с учетом имеющихся материалов дела.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела судебной экспертизы, вынес решение об отказе АО «Липецкая кондитерская фабрика «Рошен» в удовлетворении заявленных требований. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.