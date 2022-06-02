В августе 2021 года в арбитражный суд обратилось Областное казенное учреждение «Управление капитального строительства Липецкой области» с заявлением к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области о признании незаконным решения по результатам проверки от 07.07.2021г.

Как следует из материалов дела, 04.03.2019 г. между ОКУ «УКС Липецкой области» (Заказчик) и ООО «Строительно-монтажное управление №1» (Подрядчик) заключен государственный контракт на выполнение работ по объекту: «Строительство операционного блока с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера в г. Липецке». Срок выполнения работ по контракту – 15.11.2021г.

30.06.2021 г. ОКУ «УКС Липецкой области» обратилось в Липецкое УФАС России с информацией об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта в связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки выполнения ряда работ, предусмотренных графиком.

Комиссией Липецкого УФАС России проведена проверка информации и документов об одностороннем отказе от исполнения контракта. При проведении проверки антимонопольным органом установлено, что в согласованный в Контракте срок проектно-сметная документация, допущенная заказчиком к производству работ, не была передана подрядчику в полном объеме. Кроме того, установлено, что письмом от 29.07.2020 г. ООО «СМУ № 1» просило заказчика выполнить корректировку проектно-сметной документации в части устранения несоответствий локальных сметных расчетов проектным решениям. Однако откорректированная проектно-сметная документация предоставлена не была. Комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу о том, заказчик на момент заключения Контракта с подрядчиком изначально не обеспечил для него возможность выполнить в срок работы, предусмотренные Контрактом.

С учетом совокупности установленных при проверке обстоятельств комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу о том, что нарушение сроков выполнения подрядчиком работ произошло не по вине последнего, поскольку подрядчик принимал все необходимые меры для своевременного выполнения работ по Контракту, а завершить все работы по Контракту в установленный срок подрядчик не мог по объективным причинам и не зависящим от него обстоятельствам.

В этой связи Липецкое УФАС России приняло решение не включать в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «СМУ №1», а также пришло к выводу, что у заказчика отсутствовали основания для одностороннего отказа от исполнения контракта, предусмотренные ст.715 ГК РФ, что привело к нарушению им требований ч.8, ч.9 ст.95 Закона о контрактной системе.

Не согласившись с вышеуказанными решением антимонопольного органа, ОКУ «УКС Липецкой области» обратилось в суд с заявлением о признании его незаконным. Однако Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований и признал решение Липецкого УФАС России законным.