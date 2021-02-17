В ноябре 2018 года в арбитражный суд от общества с ограниченной ответственностью «Липецк-Гидромеханизация» поступило заявление о признании акционерного общества «Липецкая ипотечная корпорация» несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились более 200 кредиторов.

26 августа 2019 года Арбитражный суд Липецкой области решил признать АО «Липецкая ипотечная корпорация» несостоятельным (банкротом) и открыть в акционерном обществе процедуру банкротства – конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Сидор П.Л., являющийся членом Ассоциации арбитражных управляющих «Сибирский центр экспертов антикризисного управления».

В феврале 2021 года в арбитражный суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о продлении срока конкурсного производства в АО «Липецкая ипотечная корпорация» на шесть месяцев в связи с тем, что в настоящий момент не завершены мероприятия по реализации имущества должника, взысканию дебиторской задолженности, не произведены расчеты с кредиторами. Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего, продлил срок конкурсного производства на шесть месяцев.

Рассмотрение отчета конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства в АО «Липецкая ипотечная корпорация» назначено на 12 августа 2021 года.