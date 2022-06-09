В Арбитражный суд Липецкой области обратилось общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строймастер» с заявлением к Управлению имущественных и земельных отношений Липецкой области о признании незаконным решения об отказе в предоставлении земельных участков.

Как указано в заявлении, в августе 2019 года ООО СЗ «Строймастер» приняло на себя обязательства по завершению строительства проблемного многоквартирного жилого дома на ул. Б. Хмельницкого, д.3, 3А и 17-ти этажного жилого здания на ул. Ударников, д.24 в г. Липецке от первоначального застройщика ООО «ЛИСК». В связи с этим между администрацией Липецкой области и обществом с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строймастер» было заключено Соглашение о сотрудничестве в целях решения задач социального и экономического развития Липецкой области, обеспечения защиты и исполнения прав и требований участников долевого строительства. В целях реализации положений данного Соглашения была утверждена Дорожная карта по предоставлению ООО СЗ «Строймастер» компенсационных участков в связи с принятием застройщиком обязательств по завершению строительства проблемного жилого здания.

Весной 2021 года в связи с завершением строительства проблемного дома по ул. Ударников ООО СЗ «Строймастер» обратилось в Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области с заявлением о предоставлении в аренду без проведения торгов четырех земельных участков в качестве меры поддержки. Однако от Управления был получен отказ в предоставлении двух из четырех заявленных участков. В отношении одного земельного участка Заявителю было отказано в предоставлении в связи с тем, что Управлением принято решение о проведении аукциона на право заключения договора аренды данного земельного участка на основании поступившего в УИЗО Липецкой области заявления АО «ДСК». По поводу второго участка Управление сообщило, что он полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория аэродрома Липецк – седьмая подзона).

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Строймастер» не согласилось с отказом Управления имущественных и земельных отношений Липецкой области в предоставлении двух земельных участков, в связи с чем обратилось в суд.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, пришел к следующим выводам:

относительно первого земельного участка: учитывая, что на момент обращения ООО СЗ «Строймастер» о предоставлении данного земельного участка на праве аренды для строительства дома, в Управление ранее уже поступило заявление АО «ДСК» о проведении аукциона на право заключения договора аренды этого земельного участка, Управление правомерно на основании подп.12 ст.39.16 Земельного Кодекса Российской Федерации отказало заявителю в предоставлении данного участка. Таким образом, решение УИЗО Липецкой области в части отказа в предоставлении в аренду первого земельного участка является законным и обоснованным, а требование заявителя в этой части не подлежит удовлетворению.

относительного второго спорного участка: суд пришел к выводу, что приказ Росавиации от 08.05.2020 № 461-П, на который ссылается УИЗО Липецкой области, не подлежит применению, поскольку не прошел регистрацию в Минюсте России. Таким образом, зону с особыми условиями использования территории (приаэродромная территория аэродрома Липецк — седьмая подзона) нельзя считать установленной, а, следовательно, предусматривающей какие-либо ограничения. Соответственно решение Управления в части отказа в предоставлении данного земельного участка является необоснованным, а требование заявителя в этой части подлежит удовлетворению.

На данный момент решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.