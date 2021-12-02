По государственной программе «Развитие здравоохранения Липецкой области», утвержденной Постановлением администрации Липецкой области от 30 апреля 2013 года, на территории ГУЗ «ЛОКБ» предусмотрено строительство посадочной вертолетной площадки для оказания медицинской помощи.

ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» подписано соглашение о взаимодействии с ГУЗ «ЛОКБ» от 22 мая 2019 года на выполнение работ по проектированию и строительству вертолетной площадки на территории больницы. В декабре 2019 года строительство вертолетной площадки завершено.

Администрация города Липецка отказала ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» в заявлении о необходимости получения разрешения на строительство вышеуказанной вертолетной площадки, т.к. сочла, что она не является объектом капитального строительства.

Государственное учреждение здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к администрации города Липецка о признании права оперативного управления на недвижимое имущество – вертолетную площадку площадью 4 900 кв.м, расположенную на территории больницы по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а.

Определением от 18 ноября 2020 года суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление капитального строительства Липецкой области, Управление здравоохранения Липецкой области, Управление строительства и архитектуры Липецкой области.

Определением от 19 ноября 2020 года суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица Управление имущественных и земельных отношений Липецкой области, заявляющего о признании права собственности Липецкой области на данную вертолетную площадку.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, результаты проведённой в ходе рассмотрения дела судебной строительно-технической экспертизы, вынес решение о признании права собственности Липецкой области на недвижимое имущество – вертолетную площадку площадью 4 900 кв.м, расположенную по адресу: г. Липецк, ул. Московская, д. 6а – и признании права оперативного управления государственного учреждения здравоохранения «Липецкая областная клиническая больница» на данную вертолетную площадку.