В Арбитражный суд Липецкой области обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с исковым заявлением к областному государственному унитарному предприятию «Липецкий областной водоканал» о взыскании в доход федерального бюджета 17,8 млн. рублей задолженности по оплате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 год и 1,7 млн. рублей неустойки (пени).

Как указано в исковом заявлении, ОГУП «Липецкводоканал» состоит на учете в качестве субъекта, вносящего плату за негативное воздействие на окружающую среду. Между тем, ответчиком не были внесены в полном объеме платежи за 2018 год: за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, а также за хранение, захоронение отходов производства и потребления. В связи с этим Центрально-Черноземным межрегиональным Управлением Росприроднадзора в адрес ОГУП «Липецкоблводоканал» направлено требование, согласно которому ответчику предложено оплатить имеющуюся задолженность. Однако в добровольном порядке данное требование в установленный срок не исполнено, в связи с чем Управление обратилось в суд.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении заявленных исковых требований Центрально-Черноземного межрегионального Управления Росприроднадзора и взыскании с ОГУП «Липецкоблводоканал» 19,5 млн. рублей.