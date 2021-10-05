В Арбитражный суд Липецкой области обратилось муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Липецка» с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Космос» о взыскании 96,7 тыс. рублей (из них 91,7 тыс. руб. убытков, составляющих стоимость некачественно выполненных работ в рамках муниципального контракта, и 5000 руб. штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по указанному контракту).

Как указано в исковом заявлении, между МКУ «Управление строительства города Липецка» (истец) и ООО «Космос» (ответчик) заключен муниципальный контракт от 10.09.2019 г. на поставку и монтаж искусственного футбольного покрытия, полимерно-дренажного модуля, покрытия для беговых дорожек и модульного бытового корпуса в рамках выполнения работ по объекту «Реконструкция футбольного поля МБОУ ДО «ДЮСШ № 8 «Юность» по ул. Ударников, 13 А в г. Липецке».

18.12.2019 г. сторонами подписан акт приемки законченного объекта. В октябре 2020 г. выявлены замечания, которые необходимо было устранить в рамках гарантийных обязательств: проклеить резиновое покрытие беговых дорожек на площади 15 кв.м., восстановить водоотводные лотки 25 п.м., выполнить засыпку песком футбольного поля в районе ворот, проклеить швы искусственного футбольного поля на 30 кв.м. Подрядчику направлена досудебная претензия, однако к устранению выявленных недостатков ответчик до настоящего времени не приступил, в связи с чем истец обратился в суд.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об удовлетворении исковых требований Управления строительства г. Липецка и взыскании с ООО «Космос» 96,7 тыс. рублей.