Арбитражный суд вынес определение о завершении конкурсного производства в ООО «Компания «Липецкие автомобили» и обязании конкурсного управляющего представить суду доказательства внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации должника.

В июле 2016 года акционерный коммерческий банк «Инвестиционный торговый банк» обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании ООО «Компания «Липецкие автомобили» (местный дилер автомобилей «Дэу») несостоятельным (банкротом). Позднее к процедуре банкротства присоединились еще более 20 кредиторов. В реестр требований кредиторов включены требования на общую сумму 1,4 млрд. рублей.

Определением суда от 14 марта 2017 года в ООО «Компания «Липецкие автомобили» была введена процедура банкротства – конкурсное производство. В ходе конкурсного производства требования кредиторов погашены в сумме 33,2 млн. рублей.