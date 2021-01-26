В январе 2020 года в арбитражный суд обратилась администрация города Липецка с исковым заявлением к АО «Центральный универмаг» о сносе самовольной постройки.

Основанием для обращения в суд послужило то, что в декабре 2019 года от инспекции строительного надзора Липецкой области в адрес администрации г. Липецка поступило уведомление о выявлении самовольной постройки, согласно которому реконструкция здания «ЦУМа» ведется без получения необходимых в силу закона согласований. Согласно акту проверки от 04.12.2019 г. выявлено выполнение ответчиком монтажа несущих металлоконструкций за границами контура существующего здания со стороны улицы Интернациональная. Разрешение на производство работ по реконструкции отсутствует.

В связи с этим истец просил признать несущие металлоконструкции за границами контура существующего здания самовольной постройкой и обязать ответчика снести ее за счет собственных средств в течение двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а в случае неисполнения решения суда предоставить право администрации г. Липецка произвести снос самовольной постройки с последующим возложением расходов по ее сносу на ответчика.

В процессе рассмотрения дела ответчик самостоятельно демонтировал металлические конструкции, о чем был составлен соответствующий акт администрацией г. Липецка совместно с МКУ «Управление строительства г. Липецка» и представителем АО «ЦУМ». В связи с этим арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований.