Выделен земельный участок под арендный проект ДОМ.РФ в центре Липецка на улице Неделина. Соглашение о реализации проекта было подписано на форуме «Среда для жизни» в августе в Тамбове. В начале ноября региональная комиссия признала его соответствующим критериям масштабного инвестиционного проекта, что позволило передать землю под застройку без проведения торгов. Договор аренды участка площадью 1,03 гектара уже подписан.

Работа по созданию условий для передачи участка по механизму масштабных инвестиционных проектов ведётся ещё в ряде регионов России. В четырёх субъектах соответствующие изменения в региональное законодательство уже внесены, ещё в нескольких законопроекты проходят необходимые согласования.

«Это первый случай, когда арендный проект ДОМ.РФ получает особый статус от субъекта России. Такая поддержка со стороны Липецкой области для нас крайне важна. Развивая рынок цивилизованной аренды в разных городах, мы, прежде всего, ориентируемся на потребности местных властей. Одновременно при реализации проектов мы нацелены на взаимовыгодное партнёрство с бизнесом, а для наших жильцов задаём самые высокие стандарты качества проживания», – отметила директор по развитию арендного жилья ДОМ.РФ Вероника Янушкевич.

Арендаторам будет доступно жильё с современной отделкой и новой мебелью, широким спектром дополнительных услуг.

«Правительство Липецкой области совместно с ДОМ.РФ реализует сразу несколько масштабных проектов, среди которых мастер-план развития центральной части Липецка, комплексное развитие незастроенных территорий и строительство арендного жилья. Уверен, сотрудничество будет плодотворным и поможет повысить качество жизни в нашем регионе», – сказал заместитель губернатора Липецкой области Роман Петрухин.

Арендный дом появится в так называемом «зелёном ядре» Липецка. Согласно достигнутым ранее договорённостям с регионом, Фонд ДОМ.РФ разрабатывает мастер-план развития этой территории. Дом будет построен на базе проекта победителя конкурса дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, проведённого Фондом ДОМ.РФ. Планируется строительство дома на 139 квартир общей площадью более шести тысяч квадратных метров. Ожидается, что строительные работы начнутся в 2023 году.