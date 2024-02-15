Компания «Строймастер» планирует до конца 2025 года передать ДОМ.РФ готовый арендный дом в Липецке. Арендаторам предложат 139 квартир общей площадью 5,6 тысячи квадратных метров в одном из двух домов жилого комплекса «Суббота» на улице Неделина, которые уже строятся.

Старт проекту был дан на форуме «Среда для жизни» в августе 2022 года в Тамбове, где ДОМ.РФ, правительство Липецкой области и застройщик подписали соглашение о его реализации.

«Будущий арендный дом в Липецке – пример комплексного применения механизмов ДОМ.РФ. Мы сопровождаем проект на всех этапах его реализации – от подготовки и передачи участка инвестору на льготных условиях до непосредственно стройки и эксплуатации объекта. Отдельно отмечу, что застройщик будет опираться на разработанный нами Стандарт КРТ, он учитывает актуальные градостроительные подходы, отвечает актуальным запросам горожан на комфортное проживание», – отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов.

Арендный дом будет построен в так называемом «зелёном ядре» Липецка. ДОМ.РФ разрабатывает мастер-план развития этой территории. Жилой комплекс построят на основе проекта победителя конкурса дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, проведённого госкомпанией.

«С ДОМ.РФ наш регион связывают надёжные деловые отношения. Совместно мы реализуем ряд проектов, имеющих большое значение для развития строительной и коммунальной сфер. Реализация проекта по созданию арендного жилья — ещё одно перспективное направление сотрудничества. Во многих городах это уже доказало свою актуальность и востребованность. Уверен, появление такого дома в Липецке также послужит определённым импульсом для развития», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

ДОМ.РФ активно участвует в развитии строительной отрасли и жилищной сферы Липецкой области. Так, на участке площадью 4,09 гектара в Липецке, переданном госкомпанией застройщику в аренду в 2022 году, сейчас строится жилой комплекс «Архитектор» с градпотенциалом 116,3 тысячи квадратных метров. По итогам аукциона «за долю» госкомпания получит 20% жилых и нежилых помещений в этом квартале. Специалисты Института развития также подготовили проект планировки и дорожную карту развития района.

Кроме того, в 2023 году ДОМ.РФ провёл в Липецке два аукциона по проектам комплексного развития территорий (КРТ). В их рамках на общей площади около 86 гектаров в районе Лебедянского шоссе будет построено около 360 тысяч квадратных метров жилья со всей необходимой инфраструктурой, включая детсады. Помимо этого, планируется проведение аукциона по проекту КРТ в том же районе – 41,4 гектара под строительство 140 тысяч квадратных метров жилья с объектами инфраструктуры.