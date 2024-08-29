Работа по реконструкции Аргамаченского моста в Ельце идет хорошими темпами. Завершается обустройство проезжей части, устанавливаются перильные ограждения, продолжаются работы по водоотведению, готовится монтажная схема под устройство освещения моста. К 1 сентября состоится технический пуск движения автотранспорта. Пешеходная часть заработает после завершения основных видов работ – то есть до конца года. Работы на объекте ведутся круглосуточно. Задействовано больше 50 человек и 11 единиц техники.

«Елец преображается с каждым годом: становится более комфортным и ухоженным. При этом он не теряет своей уникальности и исторической особенности. Этот город хорош как для туристов, так и для жизни», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.