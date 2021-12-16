Серьезную находку обнаружили недавно археологи в Липецкой области. Близ села Балахна Задонского района они нашли 24 предмета древнерусского времени, датированные, предположительно, XIII–XIV веками. Самой значительной находкой стала кузнечная лопата. Возможно, на ней могли перемещать тяжелые куски железа, чтобы разогревать их в печи.

Также среди находок есть коса, серп, сверло, три топора, тесла и мотыги. Археологи полагают, что ими могли обрабатывать дерево, а мотыга с узким лезвием могла применяться в бортничестве. Кроме того, обнаружены наконечники копий и стрел, булава-шестопер, кистень и рыболовные крючки для ловли сомов, стерляди и вырезуба. Кстати, последнего вырезуба, как рассказывают археологи, выловили не так давно, хотя его кости и специфические жабры часто находят при раскопках донских поселений древнерусского времени.

В ГК «Черноземье» предполагают, что хозяином этих предметов был высокопрофессиональный кузнец, изготавливавший такие вещи по индивидуальным заказам. Находки уже отреставрированы и переданы в Липецкий областной краеведческий музей. Он основан в 1909 году и является одним из старейших учреждений культуры Центрального Черноземья. В 1956 году музей получил статус областного, став ведущим в регионе. Более века здесь формируются коллекции материалов, отражающих историю липецкого края с древнейших времен до наших дней.

Сейчас музейный фонд насчитывает более 300 тысяч единиц хранения, в том числе предметы археологии и этнографии, редкой книги, нумизматики, живописи, графики и скульптуры, предметы быта, фотографии и документы. На трех этажах и в цокольном помещении музейного здания работают 19 экспозиционных и выставочных залов, имеется 13 специально оборудованных фондохранилищ. Ежегодно музей принимает свыше 80 тысяч посетителей. «Музеи, выставочные площадки и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей истории и искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно подчеркивал глава региона Игорь Артамонов.