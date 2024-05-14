Компания «Петэксперт», резидент ОЭЗ «Липецк», объявляет о старте приема заявок для участия в Арт-фестивале. Это межрегиональный конкурс деятелей искусства, приуроченный к всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Его решили посвятить Году семьи в России и провести на елецкой площадке особой экономической зоны 10 июля. Промышленный участок в эту дату превратится в Арт-пространство, где презентуют лучшие работы местных архитекторов, скульпторов, художников.

Конкурс будет состоять из четырех номинаций: «Фамильные ценности», «Герб семьи», «Питомец и я – моя семья», «Моя семья – мое богатство». Организаторы ждут от авторов жизнеутверждающих, позитивных работ, которые расскажут о большом потенциале семейных ценностей. Чтобы принять участие в фестивале, необходимо до 21 июня подать заявку в одной из номинаций, прислать фото выполненной работы, а также подготовить описание проекта для утверждения его соответствия и допуска до финала. С 21 по 28 июня жюри выберет лучшие работы. Всем полуфиналистам необходимо будет предоставить оригиналы своих работ. Третий и четвертый этапы включают в себя подготовку и проведение итоговой выставки. Более подробная информация доступна на сайте фестиваля. Здесь же можно заполнить и отправить заявку, ознакомиться с положением проекта.

«Это возможность для местных умельцев продемонстрировать свое мастерство и фантазию, а также представить свои творения широкой публике, получить одобрение и признание. Возможно, это воодушевит на новые идеи или даже начало стартапа», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.