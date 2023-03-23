Студенты Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий поделятся идеями ландшафтного дизайна и архитектуры. С 23 по 31 марта в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в Липецке на улице Космонавтов, 15/3 пройдет выставка студенческих работ «Архитектурный фристайл». Здесь можно почерпнуть идеи для садово-паркового и ландшафтного строительства.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, будущие архитекторы представят свой взгляд на современное искусство, ландшафтные дизайнеры порадуют флористическими композициями. Кроме того, посетители познакомятся со специальностями на которые обучают в колледже, смогут побывать на тематических мастер-классах. Выставка будет работать ежедневно с 10:00 до 18:00, вход свободный.

«Общественные пространства Липецкой области в последние годы активно преображаются, и свежие студенческие идеи нам очень нужны. Главная задача – сделать наши города и села красивыми и комфортным для жизни», – подчеркнул губернатор Игорь Артамонов.