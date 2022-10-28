Заседание Градостроительного совета Липецкой области, на котором губернатор региона Игорь Артамонов обсудил с архитекторами несколько значимых для города проектов, состоялось сегодня в областном правительстве. В частности, рассматривались вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, комплексное благоустройство улиц Советская, Терешковой и Космонавтов, а также предлагаемые решения по физкультурно-оздоровительному комплексу в 34 микрорайоне областного центра.

В ходе работы отмечалось, что согласно дизайн-коду Липецка, улица Советская относится к зоне особого градостроительного значения, поэтому в проекте комплексного благоустройства предусмотрено единообразие оформления рекламных вывесок, рекламы, фасадов и входных групп магазинов, расположенных на первых этажах находящихся здесь домов. На градсовете рассмотрели варианты преображения фасадов.

Особое внимание было уделено окружающей застройке, колористика проекта капремонта фасадов проработана с ее учетом, а предпринимателям будут даны рекомендации по размещению вывесок и информационных указателей. Также проектом предусмотрено обустроить на протяжении проектируемой территории велодорожку, демонтировать мешающие движению пешеходов конструкции и расширить тротуар, а также убрать электрические провода под землю в рамках программы «Чистое небо» и установить малые архитектурные формы.

Также предлагается привести к единому стилю фасады нежилых помещений, информационные указатели и рекламные конструкции на улицах Терешковой и Космонавтов. Кроме того, предусматривается и озеленение данных территорий. По мнению губернатора, сегодня очень нужен свежий взгляд на комплексное благоустройство липецких улиц. «Стоит задача уйти от унылости архитектурных предложений, цветовых решений и отделочных материалов, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Также хотелось бы больше индивидуальности в таких утилитарных предметах благоустройства, как лавочки, уличные фонари и даже урны. При этом все должно быть износо- и вандалоустойчиво и желательно из натуральных материалов или максимально к ним приближенным. Мы и в дальнейшем планируем обсуждать все знаковые архитектурные проекты и, конечно же, учитывать мнение жителей», – подчеркнул на заседании градсовета Игорь Артамонов.