Архивные документы о преступлениях нацистов в Липецкой области вошли в федеральный сборник

Федеральный 23-томный сборник документов о преступлениях нацистов против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в котором представлена и Липецкая область, издан в Год памяти и славы в рамках проекта «Без срока давности». Его поддержал Президент России Владимир Путин.

В рамках проекта региональное управление ЗАГС и архивов совместно с государственными архивами провело огромную работу по выявлению документов, отражающих злодеяния фашистских захватчиков на территории современной Липецкой области за период с ноября 1941-го по январь 1943 года. В сборник включены документы и материалы, достаточно полно раскрывающие картину преступлений по уничтожению гражданского населения на оккупированных территориях липецкого края.

В региональном томе опубликованы документы из фондов государственных архивов Липецкой, Воронежской и Курской областей. Большую часть документов сборника составляют материалы, поступившие в Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Это докладные и объяснительные записки; акты о зверствах и разрушениях, совершенных немецкими оккупантами; сводные ведомости и списки расстрелянных, убитых, повешенных, сожженных, изувеченных, угнанных в Германию; протоколы опроса и заявления свидетелей и другие материалы.

Особое место в сборнике заняли документы и материалы архивно-следственных дел пособников немецко-фашистскому режиму в период временной оккупации районов региона в 1941-1943 годах из архивного фонда УФСБ по Липецкой области. Среди них постановления об аресте, протоколы допроса обвиняемых, свидетелей, приговоры, акты о приведении приговоров в исполнение, «аусвайсы» (удостоверения о службе в немецкой армии), фотографии и многое другое. Вышеперечисленные документы из архивных фондов стали основой для одного из томов федерального издания «Без срока давности», который впервые покажет всю картину преступлений нацистов и их пособников на территории современной Липецкой области. Всего для публикации регионального тома использовано 462 архивных документа, уточнили в управлении ЗАГС и архивов области.

«Необходимо бережно хранить память о великом подвиге наших предков и воспитывать у молодого поколения чувство благодарности и уважения к воинам-победителям, сражавшимся на фронтах Великой Отечественной, к труженикам тыла, а также мирным жителям страны, испытавшим все ужасы фашистской оккупации», – считает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.