Галерея современного искусства «Буксир» и парк «Кудыкина гора» объявляют о старте арт-резиденции. В 2022 году галерея современного искусства победила в конкурсе «Креативный музей» благотворительной программы «Музей без границ» Фонда Потанина. Всего было подано 211 заявок из 72 субъектов, и лишь 22 инициативы получили грант. Фонд поддержал инициативу создания арт-резиденции на территории парка «Кудыкина гора» липецкой галереи «Буксир».

В декабре 2022 был объявлен конкурс, в результате которого, было получено 130 заявок. После тщательного отбора выбрали шесть финалистов: Яна Васильева, Саша Малышева, Павел Зуданов, Елена Копылова, Лена Иванова, Глеб Смирнов. В течение двух месяцев художники будут работать на Кудыкиной горе и создавать крупноформатные и пространственные upcycle-арт объекты, интерпретируя сказки Александра Афанасьева в современные визуальные высказывания в виде арт-объектов из вторичного сырья.

«Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие программы делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.

Также художники проведут мастер-классы и Artist Talks, где поделятся своим опытом и пообщаются с гостями в неформальной обстановке. Так, 23 апреля пройдет встреча с Еленой Ивановой – художницей из Великого Новгорода, она специализируется на проведении мастер-классов по созданию различных предметов интерьера и аксессуаров из вторичного сырья. Инсталляции Елены представлены не только в Новгородской области, но и по всей России. 29 апреля посетили арт-резиденции смогут принять участие в мастер-классе «Джинсовая сумочка с трэш-вышивкой». Сумочку украсят цветком из металлических открывашек. 30 апреля под руководством Александры Малышевой начинающие художники создадут маленьких птичек из пластика и проволоки, которые станут частью большого арт-объекта.

Новыми смыслами территорию Кудыкиной горы дополнят образы, созданные художниками на основе сказок: Три царства — медное, серебряное и золотое, Хрустальная гора, Морской царь и Василиса Премудрая, Волшебный конь, Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде, Вещий дуб, Жар-птица и Василиса-царевна и других.

В результате резиденции в парке «Кудыкина гора» откроется выставка арт-объектов. Художники смогут обратить внимание посетителей на осознанное отношение к природе и экологичное потребление, и смогут показать, как можно дать мусору вторую жизнь. У посетителей парка и маршрута будет возможность провести целый день в исследовании объектов современного искусства на территории парка.