Арт-центр «Точка творчества» открылся в городе Грязи

Новый арт-центр «Точка творчества» открылся в Грязинском округе. Он предоставит подрастающему поколению новые возможности для развития творческого потенциала. Арт-центр можно назвать многофункциональным центром. Он объединил в себе: выставочный и концертный залы, мастерские и студии, лекционные пространства, коворкинг-зону для свободного общения и совместной работы творческих людей, гончарную мастерскую.

Инициатором проекта выступила директор детской школы искусств Грязинского округа Наталия Дрошнова. Идея получила поддержку главы администрации округа. Здание напротив ДШИ в окружном центре, где теперь располагается арт-пространство, за полгода было отремонтировано и оснащено новейшим оборудованием. Это площадка для взаимодействия, обмена идеями и совместного творчества, где проводятся мастер-классы от педагогов и мастеров, выставки современных художников, концерты и конференции.

«Грязинский округ в очередной раз доказывает, что здесь особое внимание уделяют творческой самореализации жителей и раскрытию талантов молодежи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.