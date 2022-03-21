Библиотечный проект Art-тусовка, каждую неделю собирающий в Центральной городской библиотеке имени Сергея Есенина в Липецке известные коллективы и творческую молодежь, на этот раз занял два вечера. Современные библиотеки в регионе сегодня становятся настоящими культурными центрами. «Они очень востребованы и перспективны для реализации самых разных творческих идей», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

В пятницу, 18 марта, на Art-тусовке прошел Рок-баттл, состязались столичные и липецкие рок-музыканты. Москву представили Виктор Лев и Катерина Пахместерова, за Липецк боролись Алия и Дмитрий Звягин. В перерывах со своими произведениями выступали поэты Аполлинария Бабич и Никита Алексеев, соло на гитаре исполнял липчанин Глеб Осипов. «Вечера рок-музыки идут в Москве повсеместно, но никто не пробовал проводить такое мероприятие в библиотеке, это уникальный опыт, – сказал музыкант, поэт и организатор фестивалей Виктор Лев. – При этом здесь качественный звук, отличный резонанс». В субботу, 19 марта, Art-тусовка принимала Клуб липецкой комедии. Начало вечера посвятили шоу-импровизации под руководством Александры Ключанских. Продолжил его «Открытый микрофон» для новичков в юморе и стендап от опытных комиков.

Art-тусовка – это проект Централизованной библиотечной системы Липецка, призванный привлечь как можно больше молодых читателей, предоставив им свободу творчества и креативного досуга. Стартовал он в феврале и проходит в библиотеке Есенина по субботам. «Принципиально для нас продвигать начинающие дарования, для них всегда будет работать «Открытый микрофон», поможем мы и с публикацией произведений», – отметила директор ЦБС Липецка Виктория Якимович.