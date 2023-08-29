В регионе

Артдивизион имени Пешкова получил гумпомощь по поручению Игоря Артамонова

8 минут назад

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Липецкий реактивный артиллерийский дивизион имени Героя России Олега Пешкова приступил к выполнению боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём телеграм-канале.

«Наш артдивизион имени Олега Пешкова уже на боевых позициях. Командование хвалит липецких парней. Бойцы прошли хорошую подготовку, профессионально выполняют задачи. Про боевой дух что и говорить – этого нашим ребятам не занимать. Все они пришли на службу добровольно, никто не повернул назад», – отметил губернатор.

По поручению руководителя Липецкой области бойцам артдивизиона имени Пешкова доставлена очередная партия гуманитарного груза. В основном это квадрокоптеры и другие технические устройства.

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