16 июня Международному детскому центру “Артек” исполнится 100 лет. В юбилейный год лагерь встретит 15 смен школьников из 89 субъектов Российской Федерации.

А мы расскажем о ребятах, уже побывавших в “Артеке” и мечтающих вернуться туда снова.

Лиза Свиридова из липецкой гимназии № 12 поехала в самый известный детский лагерь страны, выиграв во Всероссийском конкурсе «Промыслы – достояние России». Там она быстро научилась работать в команде и стала капитаном отряда. Ещё девушка освоила навыки рисования и театрального мастерства. Но главное – девятиклассница нашла в “Артеке” новых друзей!

После возвращения домой я убедилась в силе знаменитой фразы “Артек” – это дружба навек!”. С ребятами из “Артека” мы продолжаем общаться до сих пор в общей группе, и это очень приятно! У нас сложилась настоящая дружба. На летних каникулах я собираюсь навестить подругу в Санкт-Петербурге. Мы часто общаемся, и я с нетерпением жду встречи. Это будет отличная возможность снова провести время вместе. – говорит Лиза.

“Артек” открывает возможности для развития и самовыражения. Это место, где каждый ребёнок находит поддержку среди единомышленников. Нужно просто оставаться собой. И, конечно, у каждого артековца есть своё любимое место в Гурзуфе. Для Лизы им стала “Артек-Арена”. Именно там мальчики традиционно дарят девочкам розы и отряды торжественно клянутся быть честными, добрыми, заботиться о своих товарищах и защищать идеалы дружбы и братства.

История “Артека” начиналась с нескольких палаток у Черного моря. В наши дни лагерь стал настоящим городом со стадионом, кинотеатром и парусной школой для ребят изо всех уголков огромной России.

Каждый ребенок может претендовать на получение путевки в «Артек». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://артек.дети, прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.), полученные за последние 3 года, и подать заявку на планируемую смену.