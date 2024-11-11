Одиннадцатиклассница лицея п. Добринка Полина КУЧЕВА за свои достижения в спорте и активную позицию в школе и «Движении Первых» была награждена путёвкой в Международный детский лагерь.

— Артек — это предел моих мечтаний, — рассказывает о себе будущая выпускница, — сколько себя помню, всегда мечтала там оказаться. И вдруг нынешним летом, когда я шла с экскурсией по Петергофу, мне позвонили и сообщили о том, что я прохожу по конкурсу в этот замечательный лагерь! Радости моей не было предела. Я стала всем названивать, прежде всего, маме и делиться этой новостью. Честно говоря, уже забыла, где нахожусь, на какое-то время уже не слышала экскурсовода. И с 25 сентября по 15 октября я побывала в сказке. Другими словами этот лагерь назвать невозможно.

Полина только с восторгом рассказывала об этом месте и людях, с которыми там ей довелось встретиться. Теперь, говорит, имеет друзей из разных концов нашей огромной страны, с которыми продолжает общаться и по возвращении домой.

— Я отдыхала в лагере «Янтарный», отряд у нас — 36 человек, состоял почти из 11-классников, десятиклассников лишь шестая часть из них. Программа была очень насыщенной, просто некогда перевести дыхание. Но мне очень запомнились поездка в город-герой Севастополь с ночёвкой и моё участие в Гала-концерте, где я выступала как чтец со стихотворением Мусы Джалиля «Чулочки». Кстати говоря, очень много при отборе было чтецов, а взяли лишь четверых, причём двое из них были я и ещё мальчик из Липецкой области, но об этом я после узнала, что он мой земляк. В отряде таких у меня не встретилось. А для концерта организаторы отбирали патриотические номера. Я своё стихотворение ещё в школе учила и на конкурсе здесь читала.

По словам артековки, перечислить всё, что они делали в лагере, просто невозможно. Зато до сей поры там остались традиции, возникшие, можно сказать, с момента создания самого Артека. Так, и поныне всем прибывшим раздают угольки из «Костра дружбы». Девушка тоже такой привезла в Добринку. Кроме того, по-прежнему посвящают в артековцы на горе Аю-Даг (в переводе — Медведь).

— Мы часа полтора рано утром по росе поднимались на вершину, держа в левой руке камешек, взятый у подножья. И с загаданным желанием шли в гору. Именно на верху нас посвятили в настоящих артековцев и, как и прежде, на лбу и щеках написали название лагеря, номер отряда.

Такое восхождение для добринской девушки не было сложным, ведь она с 10 лет тренируется, участвует в муниципальных и региональных соревнованиях по различным видам спорта. Является трёхкратным победителем Кросса нации в Добринском районе, имеет 2-й взрослый разряд по плаванию, три золотых знака ГТО…

— Полина принимает активное участие во всех мероприятиях и акциях Движения Первых, реализуемых на территории нашего района, — говорит председатель местного отделения Движения Первых в Добринском районе Татьяна Ивановна Бахтина. — Также она участвует в региональных и Всероссийских акциях Движения, девочка — неизменный помощник председателя первичного отделения в своей школе. Она — многократный кандидат Доски почёта лицея №1 п. Добринка. За успехи в учебе и активную жизненную позицию дважды была награждена благодарностями от глав Добринского района Р.И. Ченцова и А.Н. Пасынкова.

По словам Полины, Артек очень изменил её будущую жизнь. Она встретила очень добрых и отзывчивых людей своего возраста. По окончании школы мечтает посвятить себя служению Родине.

Говорит, что станет поступать в вузы, связанные с юриспруденцией или военной сферой. Глубоко надеется, что знания, полученные в родном лицее, а также её многочисленные победы по предметным олимпиадам и в спорте помогут ей в этом. Да будет так!